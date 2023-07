Nieuwe FC Utrecht-keeper gaat de strijd aan met Fabian de Keijzer: 'Ik wil hier onder de lat staan'

Utrecht - Hij is 29 jaar en komt uit Tiel. Mattijs Branderhorst, de nieuwe keeper van FC Utrecht, speelt dichterbij huis dan zijn voorganger Vassilis Barkas. "Het is een half uurtje rijden. Bij ons in Tiel was je voor NEC, Vitesse of FC Utrecht", vertelt de doelman, die afgelopen seizoen tweede doelman was bij NEC achter Jasper Cillessen.