Nieuwe FC Utrecht-aanvaller Mats Seuntjens legt de lat hoog: 'Wij moeten die play-offs dit jaar winnen'

"Ik voel me een jonge god. Ik ben fit, fysiek sta ik er goed op. Leeftijd is maar een getal", zegt de aanvaller. Of is hij een nummer 10? "Dat vraag ik me mijn hele leven al af. Ik ben gewoon een aanvallend ingestelde voetballer. Laten we het daarop houden. En er komt vast wel een plekje voor me vrij." Welke rol Seuntjens kan spelen hangt ook af van degene met wie hij speelt. "Je moet complementair zijn. Bij AZ speelde ik in de spits met Guus Til onder me. Dat is een lopende nummer 10."