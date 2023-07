Van Rouwendaal doet stap terug na Parijs: 'Vier Olympische Spelen is wel genoeg'

De olympisch kampioene van Rio 2016 pakt een ticket voor de Spelen van volgend jaar als ze half juli in Fukuoka op het podium eindigt. Als dat niet lukt, moet ze bij de eerste twaalf eindigen bij de WK in februari in Doha. "Zeker gezien mijn resultaten dit seizoen bij de wereldbekerwedstrijden moet een plek bij de top drie in Japan wel mogelijk zijn, maar het is wel fijn dat ik daarna nog een andere mogelijkheid heb", aldus Van Rouwendaal.