Ole Romeny niet bang voor de druk bij FC Utrecht: 'Hoge verwachtingen, dat hoort bij deze club'

Romeny moest na de degradatie van Emmen, via de play-offs, wel even resetten. "Het is niet het einde waar je op hoopt. Maar je moet wel weer door en nu ben ik hier. "Een hele mooie stap, ik ben er hartstikke blij mee", zegt de Romeny, die op alle posities in de aanval uit de voeten kan. "Ik ben van nature iemand die graag in de as speelt. Als ik van de zijkant speel zoek ik mijn ruimte ook in de as. Spits, 10, links, rechts, ik heb het in de jeugd en ook bij mijn vorige clubs allemaal gespeeld."