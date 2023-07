Van de Zandschulp naar tweede ronde op Wimbledon

Tiende Grand Slam voor Van de Zandschulp

Botic van de Zandschulp staat op Wimbledon voor de tiende keer op een Grand Slam en slechts één keer werd hij in de eerste ronde uitgeschakeld. Dat was bij zijn debuut op de Australian Open in 2021. In dat jaar bereikte hij op Roland Garros en Wimbledon de tweede ronde. De US Open van 2021 was zijn beste Grand Slam tot nu toe: pas in de kwartfinale strandde hij.

In 2022 bereikte hij in Australië en Parijs de derde ronde en op Wimbledon de vierde. Op de US Open was de tweede ronde zijn eindstation.

Dit jaar ging Van de Zandschulp er in de Australian Open in de tweede ronde uit. Roland Garros miste hij vanwege een blessure.