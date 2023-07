Derde wedstrijd tussen UVV en Quick valt in het water

Op het moment van stilleggen was de stand 3-3 op het veld van Sportpark de Paperclip in Utrecht. In de eerste twee innings waren de bezoekers uit Amersfoort op een 3-0 voorsprong gekomen, maar in de vijfde en zesde inning trok UVV de stand gelijk. De wedstrijd zal op een later moment uitgespeeld moeten worden.