Honkballer Sem Robberse valt op en krijgt kans in prestigieuze talentenwedstrijd in VS

De carrière van Robberse begon overigens bij de Red Caps in Leusden, waarna hij ook nog voor het Utrechtse UVV en Quick Amersfoort uitkwam. In 2019 tekende de Woudenberger op rookie-niveau bij de Toronto Blue Jays, een club uit Canada die is aangesloten bij de Amerikaanse MLB. Robberse heeft zich sindsdien via de verschillende niveaus omhoog gewerkt.