FC Utrecht-aanwinst Zidane Iqbal krijgt werkvergunning

"Zidane is een zeer creatieve middenvelder, met een heel goed spelinzicht", zei technisch directeur Jordy Zuidam bij de presentatie van Iqbal. "Zidane speelt met lef en heeft een hoge handelingssnelheid. Met zijn dribbels en passing is hij in staat het spel te versnellen. Wij zijn er ontzettend trots op dat Zidane bij FC Utrecht de volgende stap in zijn ontwikkeling wil zetten."