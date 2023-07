FC Utrecht-aanvaller Derensili Sanches Fernandes verkocht aan Excelsior

“Derensili is op een punt gekomen dat hij meer perspectief op speelminuten in de Eredivisie wil. Een mooie ambitie en een goed streven, maar vanwege de concurrentie op zijn positie is het niet waarschijnlijk dat hij die bij FC Utrecht in vervulling kan laten gaan”, zegt Technisch Directeur Jordy Zuidam. “Toen Excelsior zich voor hem meldde, zijn we met die club en Derensili in gesprek gegaan. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in deze transfer. We bedanken Derensili voor zijn inzet voor FC Utrecht en wensen hem veel succes toe in het vervolg van zijn loopbaan.”