Van DVSU naar Arsenal, Timber maakt officieus debuut

Utrecht - Utrechter Jurriën Timber heeft zijn officieuze debuut voor Arsenal gemaakt. In het oefenduel met de MLS All-Stars in Washington viel de van Ajax overgekomen verdediger in de 64e minuut in. De ploeg van trainer Mikel Arteta won met 5-0 van het combinatie-elftal van voetballers uit de Amerikaanse competitie.