Uitslagen oefenduels topamateurs: Spakenburg, GVVV, LRC Leerdam en DHSC winnen

Provincie Utrecht - Op 19 augustus beginnen de tweede- en derdedivsionisten aan het seizoen 2023-2024. Een week later gaat de bal ook in de vierde divisie rollen. In de aanloop naar de competitie spelen de topamateurs uit de provincie Utrecht veel oefenduels. In dit overzicht zetten we de uitslagen van die wedstrijden (voor zover bij ons bekend) op een rij.