FC Utrecht verliest derde oefenduel op rij, Shaktar Donetsk te sterk

Shaktar kwam tegen de Utrechters, die voor het eerst in het nieuwe shirt speelden, op 0-3 voorsprong. In het derde kwart, er werden vier keer 30 minuten gespeeld, maakten Sean Klaiber en Othmane Boussaid er met twee schot in de verre hoek 2-3 van. Niet veel later bepaalde Shaktar de eindstand op 2-4.