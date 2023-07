FC Utrecht verkoopt Shein (20) aan eerstedivisionist

Hoeveel FC Utrecht voor Shein ontvangt is niet bekend. De 20-jarige voetballer stond bekend als een groot talent en maakte in april 2022 zijn debuut in de hoofdmacht van FC Utrecht. In totaal speelde hij acht duels in het eerste, hij kwam 32 keer in actie voor Jong FC Utrecht. In zijn tijd bij FC Utrecht heeft Shein ook zijn debuut gemaakt voor het nationale elftal van Estland.