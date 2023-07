Van Utrecht naar Amerika: honkbaldroom van Gijs van den Brink (18) wordt werkelijkheid

De Utrechter kent zijn eigen kwaliteiten als geen ander. "Mijn curvebal is dus heel goed. De bal duikt dan als het ware naar beneden. Hij spint dan heel hard en dat is lastig voor de slagman", vertelt de pitcher. "Ik sprak de scout na de wedstrijd in Londen en hij zei direct dat mijn 'spin' bovengemiddeld was. Zo'n scout ziet al na een bal of tien of iemand goed genoeg is."