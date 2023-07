Sarah Buis verovert met Nederlandse waterpolosters historisch goud op WK

De Bilt/Bilthoven - Sarah Buis is met de Nederlandse waterpolosters Japanse Fukuoka wereldkampioen geworden. Oranje, met de Biltse keepster aan de kant, was in de beslissende strafworpenserie met 5-4 te sterk voor Spanje. Het duel was in de reguliere speeltijd in 12-12 geëindigd.