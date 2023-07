Formule 2: Verschoor eindigt in sprintrace als tweede maar wordt gediskwalificeerd

Verschoor had zich als negende gekwalificeerd en mocht hierdoor vanaf P2 starten. De Benschopper reed sterk maar het lukte hem niet om er met de winst vandoor te gaan. Hij reed nog wel lange tijd op kop maar in de voorlaatste ronde haalde Fittipaldi Verschoor in. Een paar uur naar de GP kwam de FIA met de mededeling dat Verschoor uit de uitslag is gehaald.