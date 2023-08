Mats Seuntjens lijkt soms te creatief voor ploeggenoten: 'Moeten ingespeeld raken'

Utrecht - 'Mats is creatief, eigenzinnig, technisch vaardig en speelt met flair en durf.' Die woorden sprak Jordy Zuidam in juni op de website van FC Utrecht bij de presentatie van aanwinst Mats Seuntjens. In de voorbereiding zijn die kwaliteiten van de aanvaller te zien. Maar soms begrijpen zijn ploeggenoten de slimmigheidjes nog niet. "We moeten ingespeeld raken."