Beachvolleyballer Meeuwsen uitgeschakeld op EK

Nieuwegein - Beachvolleyballer Robert Meeuwsen is op het Europees kampioenschap in Wenen uitgeschakeld in de achtste finales. De Nieuwegeiner verloor samen met Alexander Brouwer in de Oostenrijkse hoofdstad van de Britse tweelingbroers Javier en Joaquin Bello, 0-2 (16-21 18-21).