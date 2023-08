Sport Kort: Aanwinst FC Utrecht op pad met Jong Denemarken

TENNIS Stephanie Visscher is er niet in geslaagd het ITF-toernooi in het Belgische Wanfercee-Baulet op haar naam te schrijven. De speelster uit Elst verloor in de finale in drie sets van Veronika Podrez uit Oekraiene. De setstanden waren 4-6, 6-4 en 6-4. Visscher had eerder in de kwartfinale de Duise Johanna Silva in tee sets geklopt en was in de halve finale met 6-4, 6-3 te sterk voor Jeline Vandromme uit België.