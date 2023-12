Sport Kort: De Groot prolongeert Nederlandse titel, ook succes bij damesdubbel bij NK indoor

SNOOKER Hugo van Houten is de nieuwe nummer 1 van Nederland. De 17-jarige Montfoorter dankt dat aan zijn goede resultaten in de competitie en tijdens toernooien. In de Nederlandse eredivisie is Van Houten de op één na best scorende speler. Van zijn 12 duels won hij er tien. Van Houten maakte bovendien onlangs zijn eerste officiële century: een serie van boven de 100 punten. (vrijdag 14 december)