Sport Kort: De Jager bondscoach Jong Oranje, Eindhoven weg bij IJsselmeervogels

SCHAATSEN Soester Wesly Dijs is samen met Helga Drost bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City na een mislukte wissel als elfde en laatste geëindigd op het nieuwe onderdeel mixed gender relay. De zege ging naar China. In de gemengde aflossing komen vier teams van twee schaatsers gelijktijdig in de baan in een rit over 2500 meter. Eerst rijden de vier schaatssters een ronde, dan geven ze met een duw de beurt aan een schaatser die twee ronden voor zijn rekening neemt. Na de tweede aflossing rijden de schaatssters twee ronden en dan zorgt de schaatser voor de slotronde. (zondag 28 januari)