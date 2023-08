Sport Kort: Den Ouden halvefinalist in Koksijde, Visscher klaar in Duffel

TENNIS Guy den Ouden heeft zich geplaatst voor de halve finale van het ITF-toernooi in Koksijde. De Maarssenaar was in de kwartfinale in twee sets te sterk voor de Belg Buvaysar Gadamauri. Den Ouden won in twee sets: 6-3, 7-5.

Stephanie Visscher slaagde er niet in de halve eindstrijd te bereiken van het toernooi in Duffel. De speelster uit Elst moest haar meerdere erkennen in de Fabienne Gettwart. De Duitse won met 7-5 en 6-3. (vrijdag 18 augustus)