Sport Kort: Den Ouden naar 2e ronde op Tenerife, Pieterse en Van der Haar naar Benidorm

De vrouwen van Kampong verloren in groep A met 7-2 van Ring Pass en speelden hun tweede duel tegen Den Bosch met 4-4 gelijk. Kampong is voorlaatste in groep A. In groep B wonnen de dames van SCHC met 5-3 van HDM en speelde met 4-4 gelijk tegen Rotterdam. Ook Voordaan speelde in die groep gelijk tegen Rotterdam: 2-2. De Groenekanners wonnen wel van Oranje Rood, met 3-0. SCHC is tweede, Voordaan staat vierde. (zondag 14 januari)