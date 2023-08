Sport Kort: Diede de Groot twee keer Europees kampioen

TENNIS Stephanie Visscher is in de eerste ronde van het ITF-toernooi in het Belgische Koksijde uitgeschakeld. De inwoonster van Elst verloor met 2-0 van landgenote Merel Hoedt. De setstanden waren 6-2 en 7-5. Ook Guy den Ouden is uitgeschakeld op een ITF-toernooi. De Maarssenaar verloor in het Duitse Meerbusch met 2-0 (6-4, 6-2) van de Fransman Titouan Droguet.