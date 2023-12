Sport Kort: Dijs snel op Pools ijs, Jansen wéér trefzeker voor Oranje

TENNIS Bij het ITF-toernooi in het Tunesische Monastir heeft Maarssenaar Guy den Ouden de halve finale bereikt. Nadat hij in de tweede ronde de Oostenrijker Sebastian Sorger in drie sets versloeg, was hij in de kwartfinale in twee sets te sterk voor de Duitser Mark Wallner: 6-4, 6-1.

Ook Elgin Khoeblal heeft de halve finale bereikt, maar dan van het ITF-toernooi in Zahra, Koeweit. De Utrechter won in de kwartfinale met 6-1, 6-2 van de als achtste geplaatste Duitser Adrian Oetzbach. Sidane Pontjodikromo bereikte de laatste vier niet. De Leersummer moest zijn meerdere erkennen in de Brit Giles Hussey: 6-4, 6-4. Hussey neemt het nu in de halve finale op tegen Elgin Khoeblal. (vrijdag 8 december)