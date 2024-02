Sport Kort: Dijs vijfde op 1500 meter, nipte zege Utrecht Dragons

HOCKEY De ,mannen van Voordaan hebben in de zaalcompetitie voor een enorme stunt gezorgd. De ploeg uit Groenekan won in de halve finale met 4-3 van titelverdediger HDM en staat nu in de finale. Tegenstander is Rotterdam

Ook de vrouwen van SCHC hebben zich geplaatst voor de finale. De Bilthovense ploeg speelde in de halve finale met 4-4 gelijk tegen Victoria maar won na shoot-outs. In de finale is HDM de tegenstander. (zaterdag 3 februari)