Sport Kort: Evert Hoolwerf derde in Breda, zege Utrecht Dragons

HANDBAL In de BENE League heeft Houten in de 15e speelronde de 14e nederlaag geleden. De Houtense ploeg was in eigen huis niet opgewassen tegen Bevo: 25-35. Houten blijft met 3 punten elfde en voorlaatste. Het Belgische Izegem is de puntloze hekkensluiter. (zaterdag 16 december)