Sport Kort: FC De Bilt bekert tegen vierdedivisionist, Van de Zandschulp treft Australiër

WIELRENNEN Ellen van Dijk heeft op de slotdag van de Ronde van Normandië de leiding alsnog moeten afstaan. De Woerdense wielrenster van Lidl-Trek droeg na haar winst in de openingstijdrit drie dagen de leiderstrui, maar werd na de vierde etappe onttroond door de Noorse Mie Bjørndal Ottestad. Van Dijk kwam in een grotere groep als tiende op ruim een minuut over de finish. Van Dijk maakte vorige week met winst in een tijdrit in de Ronde van Extremadura haar rentree nadat ze in oktober van een zoon was bevallen. (zondag 17 maart)