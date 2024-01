Sport Kort: FC Utrecht stalt Rawlins bij oude club, Van Oorschot rijdt laatste 2 World Cups

SHORTTRACK Diede van Oorschot is geselecteerd voor de twee wereldbekerwedstrijden in Dresden (9-11 februari) en Gdansk (16-18 februari). De Utrechtse vormt een team met Xandra Velzeboer, Selma Poutsma, Yara van Kerkhof, Michelle Velzeboer en Suzanne Schulting. In maart is het WK in Rotterdam. (maandag 29 januari)