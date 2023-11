Sport Kort: Foutloze eerste ronde voor tennissers bij ITF-toernooien

TENNIS Sidane Pontjodikromo uit Leersum en Elgin Koeblal hebben beide de tweede ronde van het ITF-toernooi in Zahra (Koeweit) bereikt. Stephanie Visscher uit Elst heeft eveneens de tweede ronde bereikt van het ITF-toernooi in het Portugese Lousada. Ook Guy den Ouden uit Maarssen komt deze week in actie in de tweede ronde van een ITF-toernooi. Hij won de eerste ronde in Monastir (Tunesië). (woensdag 28 november)