Sport Kort: GVVV verslaat IJsselmeervogels in oefenduel, Eemdijk onderuit

WATERPOLO Het is de waterpolosters van UZSC net niet gelukt om de halve finale van de KNZB Beker te bereiken. De Utrechters verloren na strafworpen van De Ham (1-3). De kwartfinale was in Utrecht in de reguliere speeltijd in 13-13 geëindigd. (zondag 15 oktober)



TAFELTENNIS De Veenendaalse dames van SKF uit Veenendaal hebben in de eredivisie met 4-3 nipt verloren van koploper Scylla. VTV uit Nieuwegein won wel. Tegen Westa werd het 5-2. SKF staat tweede op de ranglijst, VTV is de nummer vier. (zondag 15 oktober)