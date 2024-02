Sport Kort: Hoolwerf naast het podium in Quebec, nipte zege Utrecht Dragons

SCHAATSEN Schaatser Bart Hoolwerf is bij de wereldbeker in Quebec net naast het podium geëindigd op de massastart. De 26-jarige schaatser uit Eemdijk werd in de sprint na zestien ronden vierde. De zege ging naar de Japanner Shomu Sasaki. De Italiaan Andrea Giovannini had aan de vijfde plaats genoeg om de eindzege in het klassement op te eisen. Hoolwerf werd in het klassement derde.

Wesly Dijs zette de vijfde tijd neer op de 1500 meter. De Soester noteerde 1.46,25. De Amerikaan ging in een tijd van 1.44,01, een baanrecord, met de winst vandoor. Op de eerste 500 meter zette Merijn Scheperkamp, lid van schaatsvereniging Zeist, de teleurstellende zestiende tijd neer. (zaterdag 3 februari)