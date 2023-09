Sport Kort: Huizing beste Nederlander in Frans Open

VOETBAL Quinten Timber heeft dinsdag zijn debuut gemaakt in de Champions League. De Utrechtse middenvelder wist met Feyenoord het eerste duel in de groepsfase te winnen. Celtic werd met 2-0 verslagen. Timber begon in de basis en werd in de tweede helft gewisseld. Zijn tweelingbroer, Jurriën Timber, maakte op 9 december 2020 zijn debuut in het kampioenenbal namens Ajax. (Dinsdag 19 september)