Sport Kort: IJsselmeervogels onderuit in oefenduel

WATERPOLO De mannen van UZSC en ZPC Amersfoort hebben in de eredivisie hun duels gewonnen. UZSC won in Utrecht met 21-10 van De Ham. ZPC Amersfoort versloeg PSV in Eindhoven met 11-9. UZSC is tweede in de eredivisie, op één punt van koploper De Zaan. ZPC Amersfoort staat zesde. (zaterdag 11 november)