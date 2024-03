Sport Kort: Khoeblal uitgeschakeld, honkballers UVV beginnen tegen RCH

WIELRENNEN Marijn van den Berg heeft net naast zijn tweede ritzege in de Ronde van Catalonië gegrepen. De Utrechter werd in de massasprint in Viladecans op de meet geklopt door de Fransman Axel Laurence. Van den Berg won donderdag wel de etappe. Zaterdag is Van den Berg, in verband met de zware bergetappes voor de boeg, niet meer van start gegaan. (vrijdag 22 maart)