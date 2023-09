Sport Kort: kleiduivenschutter Van der Greef uitgeschakeld op EK

WIELRENNEN Lorena Wiebes is er opnieuw niet in geslaagd een massaspurt te winnen in de Simac Ladies Tour. In de derde etappe, over 149 kilometer van Emmeloord naar Lelystad, moest de topsprintster uit Mijdrecht haar meerdere erkennen in Charlotte Kool. Wiebes eindigde, net als in de eerste etappe, als tweede. Haar ploeggenote Lotte Kopecky behoudt de leiderstrui. (Vrijdag 8 september)