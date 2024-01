Sport Kort: L'Ami sluit Tatatoernooi af als vierde, Huizing voorlaatste in Emiraten

BADMINTON Debora Jille is er tijdens de Indonesia Masters niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finale van het damesdubbel. De Houtense moest samen met met Cheryl Seinen in de kwartfinale in twee sets haar meerdere erkennen in het Indonesische duo Mayasari/Sugiarto: 10-21, 16-21. (vrijdag 26 januari)