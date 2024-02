Sport Kort: Lena Mahieu tot 2025 bij FC Utrecht, Janssen schiet Oranje langs Ierland

WIELRENNEN Marijn van den Berg is in de derde etappe van de Ronde van de Algarve afgestapt. De Utrechter kwam ten val en werd uit de koers genomen met symptomen van een hersenschudding. Hij was in de eerste rit nog als tweede over finish gekomen. De zege in de etappe ging naar Wout van Aert, Utrecht Martijn Tusveld eindigde in het peloton als 136e. (vrijdag 16 februari)