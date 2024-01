Sport Kort: Mackaij tot 2026 bij Movistar, Van der Haar ver achter Van der Poel

VELDRIJDEN Bij een veldritwedstrijd in Koksijde, onderdeel van de X2O trofee, is Lars van der Haar als vierde over de streep gekomen. De Woudenberger zag de winst gaan naar landgenoot Mathieu van der Poel. Hij was bijna twee minuten sneller dan Van der Haar. In de X2O trofee gaat Van der Haar aan de leiding. Er staan nog drie wedstrijden op het programma. Van der Haar geeft 3,33 minuut voorsprong op nummer twee Van der Poel. (donderdag 4 januari)