Sport Kort: Meeuwsen wint in Brazilië, Kampong onderuit tegen Bloemendaal

HOCKEY De mannen van Kampong hebben in de hoofdklasse verloren van Bloemendaal. In Utrecht werd het 0-2. Door dat resultaat wipt Bloemendaal over Kampong heen naar de derde plaats, Kampong is vierde.

Zondag speelt Bloemendaal weer in onze provincie, uit tegen Schaerweijde. Kampong gaat dan op bezoek bij Klein Zwitserland. (donderdag 23 november)