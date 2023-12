Sport Kort: Nederlaag Utrecht Dragons, Hoolwerf tweede op Mass Start

TENNIS Stephanie Visscher heeft de kwartfinale bereikt van het ITF-toernooi in het Tunesische Monastir. De speelster uit Elst won in de tweede ronde in twee sets van de Servische Darja Suvirdjonkova: 6-0, 6-2. Een 5ronde eerder was Visscher al in twee sets te sterk boot Coumba Ben Mmadou Niangadou uit Mali: 6-1, 6-2. (vrijdag 22 december)