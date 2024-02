Sport Kort: nederlaag Van de Zandschulp in Davis Cup, zieke Groenewegen uit koers

TENNIS Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd de stand op 2-0 te brengen in de Daviscup-ontmoeting met Zwitserland. De Veenendaler moest in Groningen met 6-4 7-6 zijn meerdere erkennen in de Zwitser Leandro Riedi.

De 22-jarige Riedi is de nummer 175 van de wereld. Hij won in januari al twee challengertoernooien, de categorie onder de ATP-toernooien. Van de Zandschulp staat ruim honderd plaatsen hoger op de ranglijst: 63e. (vrijdag 2 februari)