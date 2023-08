Sport Kort: niet fitte Wiebes laat mixed relay schieten

Provincie Utrecht - WIELRENNEN Lorena Wiebes neemt dinsdagmiddag niet deel aan de mixed relay ploegentijdrit op de WK wielrennen in Glasgow. De Mijdrechtse is niet fit, meldt wielerbond KNWU. Wiebes wordt vervangen door Riejanne Markus, de Nederlands kampioene tijdrijden. Een woordvoerder van de KNWU laat weten dat Wiebes' deelname aan de wegwedstrijd van het WK, komende zondag, vooralsnog niet in gevaar is.