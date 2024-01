Sport Kort: Overtuigende zege VV Utrecht, Hoolwerf derde in Eindhoven

ZAALHOCKEY In groep B van de hoofdklasse hebben de vrouwen van Voordaan gestunt door grote buurvrouw SCHC met 3-2 te verslaan. De Groenekanners gingen vervolgens wel met 3-0 onderuit tegen HDM. SCHC revancheerde zich met een 3-1 zege op Hurley en is zo goed als zeker van een plaats in de halve finale. Voordaan is vierde en heeft nog een paar punten nodig om de degradatieplay-offs te ontlopen.

De vrouwen van Kampong deden in groep A goede zaken in de strijd om lijfsbehoud, door zeges op Amsterdam (8-0) en Pinoké (4-1). De Utrechtse vrouwen hebben nog één zege nodig voor lijfsbehoud.