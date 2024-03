Sport Kort: Pieterse sprint in Italië naar derde plek, ZPC Amersfoort wint streekderby

TENNIS Sidane Pontjodikromo is in de derde ronde van het ITF-toernooi van Santo Domingo uitgeschakeld. De Leersummer boog in de Dominicaanse Republiek in twee sets voor thuisspeler Peter Bertran: 4-6, 6-7. In het damesdubbel van het toernooi in Solarino bereikte Stephanie Visscher samen de met de Chinese Shao Feng de halve finale door het Amerikaanse duo Anderson/Scott met twee keer 6-0 te verslaan. (donderdag 14 maart)