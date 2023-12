Sport Kort: Pieterse tweede in Namen, VV Utrecht wint vijfsetter

VELDRIJDEN Puck Pieterse is bij de wereldbekerwedstrijd in het Belgische Namen als tweede geëindigd. De Amersfoortse finishte op 17 seconden van landgenote Ceylin Alvarado. Alvarado gaat ook aan de leiding in het algemeen klassement. Pieterse is zesde.

Bij de mannen werd Woudenberger Lars van der Haar zesde, op ruim een minuut van winnaar Mathieu van der Poel, die zijn eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen reed en direct won. In het wereldbekerklassement leidt de Belg Eli Iserbyt, Van der Haar is derde. (zondag 17 december)