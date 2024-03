Sport Kort: Pieterse voorin bij Ronde van Vlaanderen, Huizing in top-20 in New Delhi

GOLF Daan Huizing is na een sterke laatste ronde 19e geworden op het India Open. De golfer uit Amersfoort had in totaal 74 slagen nodig voor zijn laatste ronde. De zege in New Delhi ging naar de Japanner Keita Nakajima. Hij had in de laatste ronde 1 slag minder nodig dan Huizing. (zondag 31 maart)