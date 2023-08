Sport Kort: Pontjodikromo en Visscher ronde verder in België

TENNIS Sidane Pontjodikromo heeft de tweede ronde van het ITF-toernooi in Koksijde bereikt. De Leersummer was in de eerste ronde overtuigend te sterk voor de Fransman Marc Antoine Gaillaird: 2-0 (6-1, 6-0). In ronde twee wacht opnieuw een Fransman: Timo Legout.



Ook Stephanie Visscher heeft in België de tweede ronde van een ITF-toernooi bereikt. De tennisster uit Elst was met 2-0 de baas over de Franse Aminata Sall. In de tweede ronde neemt Visscher het op tegen de Belgische Chelsea Vanhoutte. (woensdag 16 augustus)