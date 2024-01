Sport Kort: Pontjodikromo onderuit in kwartfinale, Jille ook

TENNIS Guy den Ouden is er niet in geslaagd het hoofdtoernooi te bereiken van het Challenger toernooi in het Belgische Ottignies-Louvain-la-Neuve . De inwoner van Breukelen sneuvelde in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi tegen de Bulgaar Adrian Andreev: 6-7, 5-7. Den Ouden werkte in de tweede set vier matchpoints weg, maar de vijfde was er een te veel. (dinsdag 23 januari)