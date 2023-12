Sport Kort: Pontjodikromo verliest ITF-finale, riante zege rugbyers Eemland

TENNIS Sidane Pontjodikromo heeft de finale bereikt van het ITF-toernooi in Zahra. De Leersummer was in de halve finale in Koeweit in drie sets te sterk voor de Brit Gilles Hussey. Hussey won de eerste set met 6-2, maar Pontjodikromo pakte set twee en drie met 6-4 en 7-5. In het Tunesische Monastir was de halve finale het eindstation voor Guy den Ouden. De Maarssenaar verloor in twee sets van Bogdan Bobrov: 3-6, 6-7. (zaterdag 2 december) .